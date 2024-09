Brasileiros são eliminados na estreia do China Smash

No pontapé inicial do China Smash, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro já de cara deram adeus à categoria individual do torneio de Pequim. O Brasil começou o 'Grand Slam' do tênis de mesa com o pé esquerdo. Vitor Ishiy foi eliminado para o croata Filip Zeljko por 3 a 0 (9/11, 9/11 e 10/12), enquanto Guilherme Teodoro caiu para o singapurense Izaac Quek por 3 a 2 (11/8, 7/11, 11/9, 8/11 e 6/11).

PLACAR MENTIROSO

A estreia do Brasil foi com Vitor Ishiy. O brasileiro perdeu por 3 a 0 para o croata Filip Zeljko e deu adeus à categoria individual do China Smash. Vitor saiu atrás no primeiro set, e assim seguiu até a sua virada, quando fez 7 a 6. Apesar disso, Ishiy voltou para trás do placar e acabou perdendo por 11 a 9. No segundo set, o brasileiro chegou a estar perdendo por 3 a 0, mas, novamente, conseguiu virar, deixando o período em 6 a 3. E em um estilo de 'repeteco', Zeljko voltou à frente do placar e venceu por 11 a 9, novamente.

No último e derradeiro set, Vitor Ishiy conseguiu fazer frente ao croata de novo, com os dois mesatenistas se alternando à frente do placar. O brasileiro chegou a estar vencendo por 10 a 9, estando a um ponto da vitória no set, contudo, Filip Zeljko conseguiu empatar, virar e ampliar, sendo assim, fechou o período por 12 a 10 e venceu a partida por 3 a 0.