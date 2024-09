Sesi Franca derrota Basket Osasco e avança para as semifinais

Retornando dos vestiários, o Sesi Franca manteve o domínio da partida, vencendo o terceiro quarto por 22 a 18. No último quarto, já com uma vantagem confortável, o Sesi Franca controlou o jogo. O período final terminou 25 a 21, garantindo a vitória da equipe por 107 a 71.

Helinho Garcia fez a sua leitura da partida "Foi uma quartas de final onde nós não só ganhamos, mas nós demos um passo na melhora do nível técnico, no repertório tático, na melhora da parte física. Nosso time chegou um pouco depois, devido às finais que nós disputamos na temporada passada, olimpíada, enfim. Mas o que me deixa confiante é que nós demos realmente um passo grande nessas quartas de final para que a gente possa chegar da melhor forma possível nas semifinais.", disse. O técnico também fez uma leitura sobre o adversário das semifinais: "É um dos adversários candidatos ao título, todo o cuidado é importante, todo o detalhe é importante, qualquer jogador das duas equipes pode decidir uma partida e a gente tem que estar muito focado naquilo que a gente tem que fazer jogo a jogo, minuto após minuto.", declarou. PROXIMA FASE O Sesi Franca enfrentará o Paulistano nas semifinais do Campeonato Paulista. A série será disputada em formato melhor de três, com o primeiro jogo acontecendo fora de casa e o segundo no Ginásio Pedrocão. Caso seja necessário um terceiro jogo, a equipe francana jogará em casa, aproveitando a vantagem de ter se classificado em primeiro lugar.