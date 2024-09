Praia Clube e Guarulhos vencem na Liga Nacional de handebol

Classificação

Até o momento, o líder do grupo A é o Taubaté, que venceu todas as seis partidas que disputou. Em seguida aparece o Guarulhos, que tem três vitórias e uma derrota no torneio. Já o Praia Clube fica em 3º lugar, com duas vitórias e uma derrota. O GHC ocupa a 4ª colocação com três pontos, tendo um triunfo, um empate e dois reveses. Por fim, completam a tabela o Sorriso, com um ponto, e o Sport, que ainda não pontuou.