Na estreia, Sesc Flamengo vence Maringá na Copa Nacional

A temporada 2024/25 do vôlei feminino começou com vitória para o Sesc Flamengo. Na noite desta quarta-feira (25), a equipe liderada pelo técnico Bernardinho dominou o Maringá na estreia da Copa Nacional Pró-Vôlei. Em partida disputada no Ginásio Marcelo Mioso, em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, o time carioca venceu por 3 sets a 0.

O Maringá chegou ao confronto com a vantagem de estar em ritmo de competição, liderando o Campeonato Paranaense de Vôlei. Em contraste, o Sesc-Flamengo disputou sua primeira partida da temporada, aproveitando o jogo como parte de sua preparação para a Superliga Feminina, que começa em outubro. O confronto foi equilibrado, mas o Sesc-Flamengo garantiu a vitória com as parciais de 25-20, 25-23 e 25-22. A ponteira Helena foi o grande destaque ofensivo da equipe, liderando com 15 pontos. A central Lorena, recém-contratada para esta temporada, acabou eleita a melhor em quadra. Ela brilhou tanto no ataque, com destaque para as jogadas de 'China', quanto nos bloqueios, sendo peça fundamental para a vitória do Flamengo na partida.