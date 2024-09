Indiana Fever, de Damiris Dantas, é eliminado na WNBA

Não teremos mais uma atleta brasileira nos playoffs da WNBA de 2024. Única jogadora do Brasil na segunda fase da liga, Damiris Dantas não conseguiu evitar a segunda derrota do Indiana Fever para o Connecticut Sun e viu a sua equipe ser eliminada na primeira rodada dos playoffs. A pivô brasileira esteve em quadra por oito minutos e contriubiu com quatro pontos e uma assistência na derrota por 87 a 81.

Primeiro jogo Na partida de ida, em Indiana, Damiris Dantas teve um excelente desempenho com 12 pontos e dois rebotes. O bom desempenho, entretanto, não foi suficiente para levar o Fever à vitória. A equipe sucumbiu diante do adversário por 93 a 69 e ficou em desvantagem na série de playoffs da WNBA. Eliminação no final Já no confronto de hoje, na Mohegan Sun Arena, o Indiana Fever apresentou um melhora significativa dentro de quadra. Mesmo com uma partida de mais equilíbrio, o Connecticut Sun foi abrindo vantagem de pouco a pouco para construir um placar favorável. No primeiro quarto, a equipe da casa fez 17 pontos e sofreu 14.