Gui Khury promove terceira edição do MegaPark em Curitiba

A estrela brasileira do skate Gui Khury vai promover a terceira edição do MegaPark, campeonato realizado na maior rampa de skate do Brasil. As disputas acontecem neste final de semana, entre os dias 28 e 29 de setembro, no quintal dos seus avós, na Greenbox, em Campo Largo, Curitiba. Augusto Akio, Raicca Ventura, Luigi Cini, Rony Gomes e Italo Penarrubia estão confirmados no evento.

Vencedor das duas edições anteriores do MegaPark, Gui Khury chega embalado após uma série de resultados recentes. Neste mês, o curitibano conquistou o título mundial de vertical em Roma, na Itália. No último final de semana, faturou duas medalhas de ouro nos X-Games de Chiba, chegou a 11 pódios no torneio na carreira e se tornou o adolescente com o maior número de medalhas na história da competição. Além disso, se tornou o primeiro skatista da história a completar o Kickflip Body Varial 900 em uma disputa oficial.