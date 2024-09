Ferroviária, Corinthians e São José vencem no Paulista feminino

Na décima rodada do Campeonato Paulista Feminino, os times de São José, Ferroviária e Corinthians saíram vitoriosos em suas partidas. O São José virou o jogo contra o Realidade Jovem, vencendo por 2 a 1. A Ferroviária teve uma vitória tranquila sobre a equipe de Pinda, entrando na zona de classificação para as semifinais. Já o Corinthians, recém-campeão do Brasileirão feminino, enfrentou o Marília e goleou o time por 5 a 0.

SÃO JOSÉ VENCE DE VIRADA NO PAULISTA FEMININO

No início do primeiro tempo, o time de São José encontrou dificuldades para se impor na partida e viu o Realidade Jovem de São José do Rio Preto abrir o placar com Aline, que marcou na entrada da área aos 35 minutos. Entretanto, logo em seguida, o time empatou, deixando o placar em 1 a 1. Ao voltar para a segunda etapa, nos primeiros 10 minutos, Debinha acertou mais um chute e marcou o gol da virada para o time de São José. A equipe conseguiu administrar a vantagem até o final da partida, garantindo a vitória.