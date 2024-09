Brasileiras param nas classificatórias do Mundial sub-19

Com 1084 pontos, Maria Eduarda fechou com a 49ª colocação, enquanto Alice foi a 42ª colocada com 1243 pontos. O melhor resultado entre as brasileiras ficou com Ana Clara Bezerra. Ela participou da chave B e fechou em 39º lugar da classificação geral com 1251 pontos somados. A última vaga para decisão ficou com a francesa Alana Sintes, que somou 1277 pontos.

A fase classificatória feminina do Mundial sub-19 de pentatlo moderno contou com 62 pentatletas distribuídas em dois grupos. Após as cinco provas, somente as 36 melhores avançaram à disputa por medalhas. A final está marcada para o sábado (28).