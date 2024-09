Bianca Garcia fica em 10º na prova de resistência do Mundial

Bianca Garcia já havia competido no Mundial. No último domingo (22), após finalizar o percurso de 29.9km com o tempo de 50m12s32, a ciclista terminou em 12º lugar na prova contrarrelógio, na classe B2. A irlandesa Katie-George Dunlevy também foi a campeã da prova.

O Brasil volta a entrar em cena no Mundial de paraciclismo estrada amanhã (26), com Marcos Antônio, na categoria masculina do H1.