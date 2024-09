Anna Lúcia e Rafael Max conquistam o 1º ouro do Brasil

Além disso, o Brasil ainda foi ao pódio em mais duas provas neste segundo dia de Saltos Ornamentais no Sul-Americano. Luiz Felipe Moura (prata) e Rafael Max (bronze), no trampolim de 3m masculino, e Caio Dalmaso e João Margiotto (bronze), na plataforma sincronizada masculino.

Nado Artístico O dia também foi de medalhas no Nado Artístico. Luiza Santos e Bernardo Santos levaram o Brasil ao pódio da rotina técnica do Dueto Misto com a pontuação de 193.0067. Na rotina acrobática, a seleção brasileira, formada por Vitória Casale, Luzia Fonseca, Ana Beatriz Nunes, Celina Rangel, Sara Ribeiro, Luiza Santos, Anna Giulia Veloso, Eduarda Lima (r) e Bernardo Santos (r), terminou com a medalha de prata com a pontuação de 179.4434. Assim, o Brasil finaliza o segundo dia de Sul-Americano com mais seis medalhas conquistadas e 12 no total (uma de ouro, seis de prata e cinco de bronze). Ademais, vale destacar que competição segue nesta quinta-feira (26) com disputadas dos Saltos Ornamentais pela manhã e de Nado Artístico pela tarde.