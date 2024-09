A jornada de Omar Assar, quadrifinalista olímpico e mundial

Aos 33 anos, Omar Assar (18º do ranking) é um dos principais nomes do tênis de mesa da África, ao lado do nigeriano Quadri Aruna (21º do ranking).

No Mundial em Durban-2023, ele chegou às quartas de final. Mesmo resultado das duas últimas edições olímpicas, isto é, em Tóquio-2020 e Paris-2024.

Nomes como Assar, Aruna, Hugo Calderano e Adriana Diaz são importantes para a modalidade, na medida em que dão visibilidade em seus países a um esporte dominado pelas nações asiáticas, sobretudo a China.