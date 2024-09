Sul-Americano reúne 358 atletas de 11 países no Rio de Janeiro

O torneio retorna após um jejum de cinco anos sem ser disputado, com a última edição ocorrendo na cidade de Santiago, no Chile, em 2019.Ao todo, 100 lutadores estrangeiros e 258 atletas nacionais estarão presentes nas disputas das classes Sênior, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, nos estilos greco-romano (masculino) e livre (feminino e masculino).

"Uma honra ver nosso país hospedar a volta deste tradicional evento do wrestling mundial. Para nossos atletas do Brasil, além de buscar melhores posições no ranking, será uma chance também de pleitear a entrada no Bolsa Atleta Internacional, de acordo com as regras do programa", falou Flavio Cabral, presidente da CBW. Em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), a entidade da modalidade também promoverá a quinta edição do Workshop e Treinamento Feminino em Wrestling, que busca fortalecer a presença da mulher no esporte.