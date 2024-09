Promessas do Brasil para ficar de olho nos esportes de inverno

O Brasil teve sua melhor campanha da história nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude deste ano em Gangwon, na Coreia do Sul. Zion Bethonico conquistou a primeira medalha brasileira no evento com um bronze no snowboard cross, enquanto outros bons resultados vieram na patinação de velocidade em pista curta, no bobsled e no skeleton. Alguns dos atletas que estavam em Gangwon podem ir aos Jogos de Inverno de 2026, daqui 500 dias, em Milão-Cortina D'Ampezzo, na Itália.

Zion Bethonico tem chances de classificação no snowboard cross, mas terá uma forte concorrência interna. Antes de sua medalha, quem tinha o melhor resultado do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude em esportes de neve era seu irmão Noah Bethonico, que foi 11º colocado quatro anos antes em Lausanne 2020. Os irmãos já competem juntos no circuito internacional, em busca da vaga em Milão-Cortina 2026. Mas com um pouco mais de experiência, Noah está em uma melhor posição para brigar pela classificação olímpica em 2026.

Na patinação de velocidade em pista curta, o jovem Lucas Koo também se destacou em Gangwon, tendo um bom desempenho contra atletas de potências da modalidade como China e Holanda. Ele teve dois top-10 na Coreia do Sul e só não conseguiu uma final após ser prejudicado em um acidente na semifinal dos 1000m em Gangwon. Lucas Koo tem chances de se classificar para Milão-Cortina 2026, mas precisa melhorar os seus resultados em etapas de Copa do Mundo entre os adultos para aumentar as suas possibilidades.