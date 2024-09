Pinheiros e Taubaté vencem e continuam com 100% no Nacional

Cinco partidas foram disputadas nesta terça-feira (24) pela fase de grupos da Liga Nacional de handebol masculino e dois clubes continuam com 100% de aproveitamento. Pinheiros e Taubaté ganharam mais uma na competição e seguem empilhando vitórias. O time taubateano abriu a rodada e derrotou o Handebol Sorriso. Anteriormente, eles já tinham vencido Sport, Praia Clube e GHC. Já a equipe pinheirense bateu o Handebol Clube Português após ter ganhado de Maringá e Unifap.

Duas potências

A terça-feira foi intensa em São José, na grande Florianópolis, em Santa Catarina, com cinco confrontos movimentando a Liga Nacional de handebol masculino. Os jogos da fase de grupos, equivalente a etapa de semifinal, estão sendo realizados Arena Multiuso e o primeiro vitorioso do dia foi Taubaté, que marcou 36 a 20 no Handebol Sorriso. Em seguida, Guarulhos Handebol ganhou do Sport, por 24 a 17. No terceiro duelo, o Maringá Handebol fez 37 a 24 no Handunifap.