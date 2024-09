Paulistano elimina o Corinthians e vai às semis no Paulista

Assim, a equipe foi até o Ginásio Wlamir Marques com vantagem para a classificação às semifinais do torneio. A partida de hoje foi bastante equibibrada, com as duas equipe empatando o primeiro quarto em 14 a 14. O Corinthians, inclusive, conseguiu construir umavantagem de quatro pontos até o início do último quatro, em 54 a 50. No entanto, os visitantes cresceram no período final e viraram a partida para fechar a série em 2 a 0.

Vindo do banco, Brunão Cardoso foi o grande destaque do triunfo do Paulistano, com 19 pontos e seis rebotes. Da mesma forma, Cauê Borges saiu do banco para liderar o Corinthians em pontos na partida, com 19, além dos três rebotes e cinco assistências.

São José elimina Pinheiros

E teve mais um time de pior campanha eliminando um adversário em apenas dois jogos. Após ter virado a partida no fim e ficar à frente na série, o São José confirmou a vaga para as semifinais derrotanto o Pinheiros no Ginásio Henrique Vilaboim.

O São José teve um começo dominante na partida de hoje, abrindo 28 a 19 no primeiro quarto. Em seguida, foi a vez do Pinheiros reagir e virar o placar para 37 a 35 antes do intervalo. Porém, os visitantes voltaram bem para o terceiro quarto, abriram 65 a 56 e encaminharam a vitória na série.

Franco Vieta foi o grande destaque da vitória do São José sendo o cestinha da partida com 29 pontos. Por outro lado, Reynan Santos se destacou entre os jogadores do Pinehiros com um duplo-duplo de 21 pontos e 12 rebotes.