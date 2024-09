Marcos Melo Júnior leva a prata no contrarrelógio do Mundial

Mais um pódio para o Brasil! Depois da conquista de Lauro Chaman nesta segunda-feira (23), Marcos Antônio Melo Júnior terminou com a medalha de prata na prova de contrarrelógio da classe H1 (onde os atletas competem em bicicletas impulsionadas com as mãos) do Mundial de paraciclismo de estrada. Esta foi a primeira medalha brasileira em uma categoria handbike masculina na história dos Mundiais. No feminino, Gilmara do Rosário levou o bronze no H2.

Na disputa do torneio em Zürich, Marcos finalizou a decisão na marca de 38min35s40. Ele acabou pouco mais de dois minutos e 30 segundos atrás do campeão, que foi o italiano Fabrizio Cornegliani (35min59s70), recentemente medalhista de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024. O belga Maxime Hordies, prata na capital francesa, completou o pódio em terceiro lugar (tempo de 38min45s19).