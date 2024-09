Flávia Saraiva confirma presença em etapa de liga estudantil

Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Flávia Saraiva confirmou presença na etapa de São Paulo da Liga Esportiva Nescau. A campanha vitoriosa da ginástica brasileira?na capital francesa ainda repercute e o interesse cresce. Junto com as medalhistas Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane Oliveira, ela ficou em terceiro no torneio por equipes. O sucesso da modalidade gerou aumento de 20% nas inscrições para o evento, que ocorrerá no clube Esperia nos dias 28 e 29 de setembro.

"Fiquei feliz?ao saber desse aumento de 20% nas inscrições da ginástica e estou animada por participar de mais uma edição. E espero que vocês também estejam. Nos vemos em breve", comentou Flávia Saraiva. São Paulo sediará a 7ª etapa de 2024 da liga esportiva estudantil. Neste ano, o evento já passou por Fortaleza (CE), Ribeirão Preto (SP), Curitiba (PR), Feira de Santana (BA), Belo Horizonte (MG) e Campo Grande (MS). Após a capital paulista, o torneio ocorrerá no Rio de Janeiro (RJ) e em Florianópolis (SC).

Quase dois mil inscritos na ginástica

De acordo com dados apresentados pela organizadora da liga esportiva estudantil, no ano passado o evento recebeu 1.555 inscrições para ginástica. Em 2024, o número cresceu e serão 1.858 participantes. A medalhista olímpica Flávia Saraiva é embaixadora da marca que realiza a competição e estará no Esperia para interagir com o público. Além dela, o campeonato contará com a presença também das medalhistas Rayssa Leal, Raíssa Machado e Verônica Hipólito.?