Cruzeiro e Praia Clube ganham pelo Mineiro em cenários opostos

Dois confrontos movimentaram a terça-feira (24) pelo Campeonato Mineiro de vôlei masculino. As duas equipes vencedoras da noite conquistaram seus resultados em cenários distintos. Jogando como mandante, em Contagem, no ginásio do Riacho, o Sada Cruzeiro venceu o Azulim/Unifucamp/Monte Carmelo, por 3 sets a 1, parciais de 25/18, 25/27, 25/20 e 25/17. Já o Uberlândia/Praia Clube se mostrou um visitante indesejado ao derrotar o Montes Claros, no Tancredo Neves, em cinco séries: 25/18, 23/25, 25/22, 19/25 e 15/10.

O duelo contra Monte Carmelo marcou o reencontro do Sada Cruzeiro com sua torcida. O central Lucão e o oposto Wallace foram os maiores pontuadores do time celeste, com 13 pontos cada. O primeiro deles terminou a partida com 92% de aproveitamento no ataque, desempenho ofensivo excelente. O ponteiro Douglas Souza anotou 10, seguido por Vaccari, seu companheiro de posição, que fez sete. O time dirigido por Filipe Ferraz volta a jogar pelo Mineiro no sábado (28), às 18h, de novo em casa, contra o Praia Clube.

"Hoje tivemos momentos bons, mas ainda oscilamos bastante. Acho que precisamos melhorar e tentar manter o que fizemos de bom, tanto no primeiro quanto no quarto sets, em que percebi uma evolução do time. Naturalmente as coisas vão se ajustar com o tempo, à medida que ganhamos mais entrosamento. E nós usamos o Mineiro para isso, para ajustes e ajudar na nossa preparação. Precisamos ficar atentos, crescer a cada dia, mas acho que estamos no caminho certo", avaliou o oposto Wallace.