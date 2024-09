COB Expo reúne mercado esportivo a partir desta quarta

"Passado o sucesso do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, um dos objetivos do Comitê Olímpico do Brasil com a COB Expo é manter acesa a chama olímpica, celebrando nossas conquistas e de olho no futuro. A COB Expo é uma oportunidade única que oferecemos de reunir diferentes setores do mercado esportivo, além do público apaixonado, em um mesmo local. Nossa expectativa é de mais um grande evento, assim como foi em 2023", destacou Paulo Wanderley, presidente do COB.

Sobre o evento

No total, terão mais de 200 palestrantes, 100 expositores e 60 cursos, além de inúmeras experiências para o público, que poderá explorar 22 espaços esportivos, cada uma oferecendo uma variedade de atividades. Serão mais de 1000 horas de ativações disponíveis para os presentes.

E BLUESKY

A COB Expo terá campeonatos, jogos educativos e diversas clínicas especializadas, proporcionando uma imersão em 42 modalidades esportivas. Segundo a organização, a expectativa é da presença de mais de 65 mil pessoas ao longo dos cinco dias do evento, sendo aproximadamente sete mil crianças de escolas municipais e de projetos sociais.