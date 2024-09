CBDN acredita em aumento da delegação para Milão-Cortina

Garotada do snowboard e freeski

O melhor resultado da história do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno é o nono lugar de Isabel Clark no snowboard cross em Turim 2006. Voltando à Itália, o Brasil pode ter representantes na versão masculina da prova de Isabel em Milão-Cortina. Os irmãos Noah e Zion Bethonico tentarão a classificação olímpica. Zion conseguiu um grande resultado neste ano nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude em Gangwon, na Coreia do Sul. Ele ganhou uma inédita medalha de bronze na prova. Os dois irmãos competem no circuito internacional há alguns anos. Apesar do bom resultado de Zion nos Jogos da Juventude, a chance maior de classificação é com Noah, que já é mais experientes e tem melhores resultados na categoria adulta.

Outro nome que se destacou em Gangwon foi Luca Mérimée-Mantovani, com um quarto lugar no big air e um 13º lugar no slopestyle. Luca é outro atleta com dupla cidadania que optou por competir pelo Brasil, após ter representado a França nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. "Luca tem uma grande chance de classificação. Ele é bastante jovem, acabou de fazer 18 anos. E no fundo é a mesma coisa do Lucas, de querer dar um sangue novo na carreira, de ter novas possibilidades. Ele esteve no Brasil um mês atrás e tivemos algumas reuniões com ele e o pai dele. E o Luca está super orgulho de representar o Brasil", disse Gustavo Haidar ao OTD.

O Brasil ainda tem chances de classificação no snowboard halfpipe. No masculino com Augustinho Teixeira e no feminino com Priscila Cid, que tem apenas 14 anos e recentemente ficou em quarto lugar em sua primeira prova internacional competindo pelo Brasil. Já no esqui estilo livre, os irmãos Sebastian e Dominic Bowler tentarão a classificação.

Temporada importante para o cross-country

O Brasil deve seguir representado no esqui cross-country em Milão-Cortina 2026. A CBDN espera levar pelo menos um atleta no masculino e uma no feminino. Mas existe a possibilidade de conseguir mais vagas. Para isso, os resultados dos atletas brasileiros nesta temporada será fundamental para garantir pontos em um ranking de nações que dá vaga extras na modalidade nos Jogos Olímpicos. Em Pequim 2022, por exemplo, o Brasil conseguiu ficar no top-30 do ranking feminino, levando duas atletas para a Olimpíada.