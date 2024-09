Carolina Meligeni vai às quartas nas duplas em Buenos Aires

Outra brasileira também esteve em quadra na disputa do simples. Rebeca Pereira enfrentou a italiana Sofia Rocchetti, no entanto, perdeu por 2 a 0 (6/1 e 6/2) e se despediu do ITF de Buenos Aires.

Ao todo, quatro tenistas brasileiras estão classificadas na fase de 16-avos de final do torneio simples. Além de Carolina Meligeni e Thaisa Pedretti, Ana Candiotto e a experiente Laura Pigossi disputam a categoria. Número 144 do ranking mundial, Laura Pigossi é a segunda cabeça de chave do ITF de Buenos Aires, atrás somente da argentina Julia Riera (121ª).

As quatro partidas do simples e as duas em duplas acontecem nesta quarta-feira (25).