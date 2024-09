Brasil pode ter marcas históricas em Milão-Cortina 2026

Já a novidade está no esqui alpino. Com dupla cidadania, Lucas Pinheiro Braathen competia pela Noruega, uma das maiores potências dos esportes de inverno. Mas após uma pausa na carreira, ele decidiu fazer o seu retorno competindo pelo Brasil, país de sua mãe. Lucas foi campeão geral da Copa do Mundo de 2023 no slalom, com algumas medalhas na sua carreira também no slalom gigante. Assim, Lucas Pinheiro Braathen pode chegar em Milão-Cortina com chances de medalhas. Sua estreia pelo Brasil será em outubro deste ano na Copa do Mundo da modalidade.

Como serão os Jogos

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 acontecerão no Norte da Itália. As competições serão concentradas em duas cidades. Milão irá receber a maior parte dos esporte indoor, como a patinação artística, a patinação de velocidade e o hóquei no gelo. Cortina D'Ampezzo, sede dos Jogos de Inverno de 1956, irá sediar o curling, biatlo, esqui alpino, além dos esportes de trenó. Por fim, algumas sedes isoladas irão receber eventos nas regiões de Valtellina e Val di Fiemme.