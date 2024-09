Brasil encerra dia no Challenger do Chile com saldo positivo

Além deles, mais dois brasileiros avançaram no Challenger Antofagasta. Matheus Pucinelli derrotou o chileno Daniel Nuñez, por 2 a 0, sets de 6/2 e 6/0. O próximo adversário dele na competição disputada no Chile será o argentino Andrea Collarin, atleta que jogaria com Felipe Meligeni, mas, após a desistência, encarou Wilson Leite e despachou o tenista do Brasil com parciais de 6/2 e 6/3.

Quem também segue vivo no Challenger Antofagasta é Karue Sell. Ele entrou em quadra no torneio chileno e bateu o argentino Tomas Farjat, por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/2. O próximo compromisso dele na competição será contra o holandês Jesper de Jong. Para fechar a terça-feira, José Pereira e Mateus Alves perderam, respectivamente, pelo argentino Juan Manuel Cerundolo (6/4 e 6/4) e pelo boliviano Hugo Dellien (6/3 e 6/4).