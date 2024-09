Brasil conquista seis medalhas no 1º dia de Sul-Americano

Ótimo começo para o Brasil no Sul-Americano de Esportes Aquáticos no pódio. Nesta terça-feira (24), primeiro dia de competições, as seleções de Nado Artístico e Saltos Ornamentais conquistaram seis medalhas. As provas foram disputadas na piscina Hernando Botero O'Bryne, em Cali, na Colômbia.

As primeiras medalhas brasileiras vieram com os Saltos Ornamentais, com três pratas. Luana Lira terminou o trampolim de 1m na segunda colocação com 237,35 de pontuação. No trampolim 3m sincronizado masculino, Luis Felipe Moura e Rafael Borges levaram a prata com 306,03 pontos. Finalizando o dia brasileiro, Caio Dalmaso e Heloá Camelo foram vice-campeões do trampolim de 3m misto com 222.90 pontos. Além disso, vale destacar que a Colômbia conquistou o título nas três provas.