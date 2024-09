Seleções de esportes aquáticos levam time jovem para o Sula

A principal renovação vem no time feminino da natação. Ele conta com algumas atletas que foram destaque no Sul-Americano Juvenil do ano passado, como Celine Bispo, Beatriz Bezerra, Agatha Amaral e Ana Julia Amaral, esta última de apenas 15 anos de idade. A equipe de nado artístico, por sua vez, mescla experiência com juventude. Atletas com participações em Mundiais, como Vitória Casale e Anna Giulia Veloso, ganham a companhia da nova geração, puxada por Alice Tenório, Eduarda Matos e Marina Postal.

"O ciclo olímpico de Los Angeles já começou. Nosso primeiro desafio será em Cáli e estamos com uma equipe renovada e cheia de gás para começar bem. É uma competição com um nível técnico altíssimo e, com certeza, será de grande aprendizado e experiência para estes jovens atletas que chegam à seleção brasileira", disse Luiz Fernando Coelho, presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos

Demais modalidades

Nos saltos ornamentais, dos oito atletas que compõem a delegação, cinco são estreantes no evento: Caio Dalmaso, Heloá Camelo, João Margiotto, Rafael Borges e Rafael Max. A seleção ainda conta com Anna Lúcia dos Santos, Luana Lira e Luís Felipe Moura, que disputaram a última edição do Sul-Americano. Já no polo aquático, o Brasil busca manter o posto de campeão no feminino e retornar ao título no masculino. A jovem Maiah Nascimento, de 15 anos, lidera a renovação entre as mulheres.

Calendário dos esportes em Cáli

Nado Artístico

Piscina Hernando Botero O'Bryne

24 a 27 de setembro