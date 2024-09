Santo André vence Ituano e derruba último invicto do Paulista

O Campeonato Paulista 2024 de basquete feminino não tem mais nenhum invicto. Depois de ser o penúltimo a perder a invencibilidade na competição, o Santo André recebeu o Ituano no ginásio Laís Elena Aranha da Silva, no ABC, e derrubou a última equipe que ainda não havia sofrido revés. A armadora Lays foi a maior pontuadora do confronto, com 24 pontos, na vitória por 84 a 74. Pelo lado derrotado, o destaque foi a ala Leila Zabani, líder em acertos, com 20.

Lays não foi a única protagonista do Santo André. Além dela, mais duas alcançaram dois dígitos na pontuação. A ala-pivô Evelyn Mariano fechou o jogo com 20 pontos, seguida pela ala Tassia, 14. Pelo Ituano, as alas-pivôs Gabi Guimarães e Lee Lisboa deixaram a quadra com duplo-duplo. Ambas pegaram 11 rebotes, com a primeira anotando 16 pontos e a segunda marcando 11. As armadoras Joice e Tainá Paixão também foram bem e fizeram, respectivamente, dez e 12 pontos.

O próximo compromisso do Santo André será diante do Sesi Araraquara, na quinta-feira (26), às 19h, em Araraquara. No mesmo dia, mas às 19h30, o Ituano encara o Unimed Campinas, líder do Paulista, no G.M. "Dr. Prudente de Moraes". Até o momento, as andreenses ocupam a vice-liderança com seis vitórias e uma derrota. Já a equipe de Itu está com três triunfos e um revés no campeonato.