Quatro atletas de Paris-2024 disputam Sul-Americano Sub-23

O atletismo do Brasil está com sua equipe pronta para a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-23. O evento será realizado em Bucaramanga, na Colômbia, em três dias, de sexta-feira (27) a domingo (29). A delegação brasileira embarca para o local da competição nesta quarta-feira (25) com um grupo de 61 atletas, sendo 31 mulheres e 30 homens, com quatro deles com a experiência de terem participado dos Jogos Olímpicos de Paris-2024: Hygor Gabriel Bezerra, Jadson Erick Lima, Matheus Lima e Gabriela Muniz.

Quarteto de Paris-2024

Quatro atletas que representaram o Brasil em Paris-2024 estarão competindo no Sul-Americano Sub-23 de atletismo a partir de sexta-feira. Um deles é o velocista Hygor Gabriel, que carimbou seu passaporte para o megaevento da capital francesa com a medalha de prata na final dos 100m rasos do Troféu Brasil, o que o garantiu no time brasileiro do revezamento 4x100m. Ele alcançou o índice, mas a princípio ficou fora da Olimpíada. Porém, mais adiante, foi liberado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS).