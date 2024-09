Natália Vendito, da Seleção Sub-20, ganha prêmio da Fifa

O título mundial não veio para a seleção brasileira feminina de futebol sub-20, mas o Brasil tem o que comemorar. Após o final da Copa do Mundo da categoria, neste domingo (22), a Fifa premiou a atacante Natália Vendito com a chuteira de prata da competeição. A brasileira marcou cinco gols e foi a vice-artilheira do torneio.

Natália Vendito marcou duas vezes na goleada do Brasil contra Fiji por 9 a 0. Fez dois gols na partida seguinte, na vitória por 3 a 0 sobre a França, e também vazou a rede da seleção canadense, num jogo em que o Brasil venceu por 2 a 0, ainda pela fase de grupos do Mundial. Além disso, no confronto com a França, Vendito foi escolhida pela Fifa como a melhor em campo e recebeu um troféu alusivo ao jogo.