Minas bate Monte Carmelo e segue líder e invicto no Mineiro

O Itambé Minas continua embalado no Campeonato Mineiro de 2024. Após superar o Sada Cruzeiro no maior clássico do Estado, a equipe comandada pelo técnico Guilherme Novaes derrotou nesta segunda-feira (23) o Azulim/Unifucamp/Monte Carmelo. Atuando em seu ginásio, na Arena UniBH, o clube minastenista precisou aplicar uma virada no adversário. A vitória foi confirmada por 3 sets a 1, parciais de 25/27, 25/19, 26/24 e 25/18. Com o placar favorável, o ponteiro Paulo e seus companheiros chegaram aos 21 pontos e seguem invictos e na liderança.

Confiança em alta

Eliminado pelo Vedacit Guarulhos nas quartas de final da Superliga 2023/24, o Minas passou por algumas mudanças em seu elenco para a temporada 2024/25. Um dos remanescentes é o ponteiro Paulo, de 23 anos. O jovem jogador foi dos destaques do triunfo do clube minastenista da partida contra Monte Carmelo. Ele anotou 19 pontos, sendo 18 em ações de ataque e um de bloqueio.