Jéssica Messali sobre desistência: "É angustiante, não dá para descrever"

"A minha equipe passou um dia anterior à prova o dia inteiro, tentando arrumar o equipamento. Passou a madrugada e o meu treinador e marido, às três da manhã, entrou no quarto e eu perguntei para ele se o meu equipamento estava consertado, se eu ia conseguir largar ou não nas Paralimpíadas e ele me disse que sim, que eu estava dentro das Paralimpíadas. Só que ele não me permitiu que eu aquecesse na cadeira de corrida. Então, eu aqueci na bike."

"Angustiante"

"Enfim, eu iniciei no Rio Sena, em toda aquela diversidade de correnteza, com todos os questionamentos, fiz uma ótima natação, consegui sair da natação em 6° e caí pra minha modalidade mais forte, que é o ciclismo e no ciclismo eu estava na 2ª colocação, entramos pra última parte, que é a parte da corrida brigando eu, a Austrália e os Estados Unidos. O meu marido me colocou na cadeira de corrida e falou para eu não bater forte na roda direita, mas quando eu entro na cadeira de corrida e desço o tapete azul para entrar no circuito oficial a cadeira trava e eu fico ali um minuto, um minuto e trinta. (A partir daqui, Jéssica já contava o relato aos prantos) Desculpa que acho que eu engasgo aqui, faz pouco tempo, eu ainda estou digerindo. Eu olho no painel, eu ainda estou na 3ª colocação, o juiz chega até mim com cartão e quando deu dois minutos e eu já vi que já não dava mais, não tinha como arrumar a cadeira e eu olhei e falei 'finish' e tive que sair da prova."