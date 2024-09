Cristiane recebe certificados do Guinness World Records

Em Copas do Mundo, o feito de Cristiane que entrou para o Guiness World Records foi a sua atuação de gala contra a Jamaica em 2019. Na ocasião, Cris anotou todos os gols da vitória do Brasil por 3 a 0. Assim, ela se tornou a atleta mais velha a anotar um "hat trick" em um jogo de uma Copa do Mundo Feminina.

O quarto recorde de Cristiane foi com a camisa do Santos. Na edição inaugural da Libertadores Feminina, a centroavante anotou 15 gols na campanha do título histórico das Sereias da Vila. E Cris segue até hoje como a atleta com mais gols marcados em apenas uma edição da Libertadores.