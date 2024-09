Brasil sediará a 1ª etapa de Copa do Mundo da América do Sul

A Federação Internacional de Escalada Esportiva (IFSC) divulgou nesta segunda-feira (23) que em 2025 o Brasil será sede da primeira etapa de Copa do Mundo da América do Sul. O anúncio aconteceu conjunto com a Confederação Brasileira de Escalada Esportiva (CBEscalada). A cidade de Curitiba foi a escolhida para receber os principais atletas do esporte da modalidade Boulder. O evento ocorrerá no Centro Olímpico de Treinamento de Escalada dentro do Parque Olímpico do Cajuru, de 16 a 18 de maio.

A IFSC divulgará o calendário completo do circuito da Copa do Mundo de 2025 no dia 30 de setembro, próxima segunda-feira. Esta será a estreia de um país da América do Sul como sede de uma etapa da competição de Escalada Esportiva. "Estamos entusiasmados em trazer uma Copa do Mundo de Boulder para o Brasil no próximo ano. Esta é a culminação de dez anos de trabalho intenso na promoção e desenvolvimento da escalada em nosso país", afirmou Thiago Campacci, presidente da CBEscalada.

"É um marco não só para nós, mas para a América do Sul. Será a primeira Copa do Mundo nesta parte do continente, o que permitirá que alguns países tenham sua primeira experiência no circuito. Queremos mostrar o quão emocionante e dinâmico é o nosso esporte, e ter os melhores escaladores do mundo em Curitiba certamente nos ajudará a conseguir isso. Daremos o nosso melhor para realizar um grande evento e esperamos nos tornar uma parada regular nos próximos anos." acrescentou o mandatário.