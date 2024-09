Brasil perde para o México no Challenge Pan-Americano

A seleção brasileira teve um bom primeiro tempo de partida. Apesar de sair atrás no placar logo cedo, aos seis minutos, o Brasil conseguiu pressionar as mexicanas e buscar o empate nos minutos finais da primeira etapa. Na volta do intervalo, no entanto, o México voltou a crescer na partida e conseguiu marcar o segundo gol aos 43 minutos e ampliar o placar aos 60 minutos.

O Campeonato

O Challenge Pan-Americano de hóquei sobre a grama feminino conta com seis seleções: Brasil, Bermudas, Guiana, México, Paraguai e Peru. Então, todas as equipes se enfrenfrentam em uma fase de grupos que define os quatro classificados para as semifinais e a final do torneio.

Até o momento, o México é o líder da fase de grupos com duas vitórias em dois jogos. Além de derrotar o Brasil, as mexicanas venceram a anfitriã Bermudas por 5 a 0. A seleção brasileira, por outro lado, tem duas derrotas no torneio, já que estreou perdendo para a Guiana por 1 a 0.