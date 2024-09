Brasil desembarca na Colômbia para a disputa do Sul-Americano

A delegação ainda conta com Anna Lúcia dos Santos, Luana Lira e Luís Felipe Moura, que disputaram a última edição do Sul-Americano, em 2021, na cidade de Buenos Aires-ARG. Luana, inclusive, é a saltadora mais experiente do Brasil no evento, com 28 anos, enquanto Caio e Heloá são os caçulas da equipe com 18.

Convocação questionada

A convocação do Brasil para o torneio gerou algumas discordâncias dentro da modalidade. Após divulgada nas redes sociais, as atletas olímpicas Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso questionaram os critérios adotados pela Saltos Brasil. Em conversa com o Olimpíada Todo Dia, a federação esclareceu os critérios usados e falou os motivos para a ausência de Giovanna na convocação.

Além dos oito saltadores, a delegação brasileira conta também com os treinadores Edson Fernando Luz e Gabriel Serra, o massoterapeuta Gutemberg Martins e o chefe de equipe Hugo Parisi. Além disso, Violeta Reis e Pollyana Lacerda serão as árbitras do país na competição.

Confira a lista de atletas brasileiros inscritos no torneio

Feminino

Trampolim 1m: Heloá Camelo e Luana Lira

Trampolim 3m: Anna Lúcia dos Santos e Luana Lira

Plataforma 10m: Heloá Camelo

Trampolim 3m sincronizado: Anna Lúcia dos Santos/Luana Lira

Masculino

Trampolim 1m: Luís Felipe Moura e Rafael Borges

Trampolim 3m: Luís Felipe Moura e Rafael Max

Plataforma 10m: Caio Dalmaso e João Margiotto

Trampolim 3m sincronizado: Luís Felipe Moura/Rafael Borges

Plataforma 10m sincronizado: Caio Dalmaso/João Margiotto