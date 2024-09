Ana Candiotto está na segunda rodada do ITF 50 de Buenos Aires

O tênis brasileiro esteve em ação com duas atletas nesta segunda-feira (23) na primeira rodada do ITF 50 Pilar, província de Buenos Aires, na Argentina. Ana Candiotto e Julia Konishi entraram em quadra representando o país, mas somente a primeira entre as duas teve motivos para comemorar. Ana Candiotto derrotou a argentina Maria Victoria Marchesini. Já Julia Konishi perdeu de Pilar Lespiau, também dona da casa, e se despediu da competição.

Duelos contra argentinas

Ana Candiotto começou perdendo, mas logo quebrou o saque da rival e marcou 2 a 1. Marchesini reagiu e quebrou o serviço da brasileira para empatar: 2 a 2. Porém, logo em seguida, foi quebrada de novo e Ana Candiotto reassumiu a dianteira: 3 a 2. As jogadoras fizeram seus serviços até a tenista do Brasil marcar mais um ponto com a adversário sacando: 6/3. Na segunda parcial, a brasileira abriu 4 a 1 e administrou a vantagem para fechar novamente em 6/3.

Na segunda rodada do ITF 50 Pilar, Ana Candiotto enfrenta a argentina Jazmin Ortenzi, cabeça de chave número 10 do torneio. Por outro lado, Julia Konishi perdeu após um começo de primeiro set com 3 a 3 em duas quebras para cada lado. As atletas estavam com dificuldades de confirmar os serviços. Lespiau se encontrou mais rápido em quadra e marcou 6/3. O segundo set iniciou ruim para a brasileira: 3 a 0. Mas logo ela empatou em 3 a 3. Em melhor momento, Julia Konishi virou e fez 5 a 3.