Sesi Franca bate Osasco e está a uma vitória da semi do Paulista

+SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP No entanto, o Sesi Franca voltou a dominar nos momentos decisivos do último quarto, retomando o controle do jogo e garantindo a vitória com um placar final de 89 a 73. Com o resultado, a equipe está a uma vitória da classificação para as semifinais. O segundo duelo entre as equipes acontecerá na próxima quarta-feira (25), em Franca, às 20h. Caso o Sesi vença novamente, estará automaticamente classificado. Se o Osasco empatar a série, a decisão ficará para o terceiro jogo, marcado para a quinta-feira, também no Pedrocão, às 20h.