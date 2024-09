São José bate Santo André e vence a 1ª no Paulista masculino

A primeira vitória finalmente veio para o Viapol São José no Campeonato Paulista de vôlei masculino de 2024. Neste domingo (22), os Gigantes do Vale atropelaram o Santo André por 3 sets a 0, com parciais de 25/12, 25/19 e 25/18.

O triunfo fez o São José subir uma posição, alcançando a sexta colocação desta primeira fase do torneio. Mesmo sem vitórias nos cinco primeiros jogos, a equipe joseense já havia somado dois pontos em duas derrotas por 3 set a 2 contra o Praia Grande e o Sesi Bauru. Assim, os Gigantes do Vale ocupam a sexta colocação com cinco pontos. Tabela do Paulista de Vôlei Masculino