Praia Clube bate Minas e é líder no Mineiro de vôlei feminino

Já o triunfo do Mackenzie sobre o Brasília, que garantiu a terceira colocação para a equipe, teve como destaques a ponteira Gabriella Guimaraes, com 14 pontos, As maiores pontuadoras da partida foram: @gabriella_guimaraes com 14 pontos, a oposta Kimberlly Gomes e a central Aline Cristina com 11 pontos cada.

O campeonato

Quatro equipes formam o Mineiro de vôlei feminino, Praia Clube, Gerdau Minas, Batavo/Mackenzie e Brasília Vôlei. Os times jogam entre si em uma fase de grupos, com todas as partidas sediadas no Sesi Taguatinga, em Brasília, no Distrito Federal. A fase define o chaveamento das semifinais e finais do campeonato. Estas, sediadas na Arena Praia Clube, em Uberlândia. O torneio acontece entre os dias 20 de setembro a 5 de outubro.

O Praia Clube é o maior campeão do torneio, com nove títulos. Por sua vez, o Gerdau Minas aparece como o segundo maior vencerdor, com oito conquistas.

Semifinais definidas

Conforme os resultados da primeira fase do Campeonato Mineiro de vôlei feminino, o Dentil Paria Clube enfrentará o Brasília. O confronto marca o embate entre o líder invicto contra o lanterna da torneio, que ainda não conquistou um vitória. Por outro lado, o Gerdau Minas jogará diante do Batavo/Mackenzie.