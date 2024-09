Por que o Corinthians é tão forte no futebol feminino?

Departamento sólido

"Acho que o Corinthians construiu um departamento muito sólido desde lá de trás quando começou, vindo de pouquinho em pouquinho, com os pés no chão, sabendo da seriedade e tendo pessoas que realmente queriam fazer o futebol feminino crescer", acredita Tamires. A jogadora falou também sobre a dificuldade que é se manter no topo.

"Não é fácil. Quando você tem essa hegemonia de ser campeão cinco vezes seguidas, a gente coloca na cabeça das meninas que chegam que é continuar fazendo que o Corinthians vem fazendo. A responsabilidade é muito grande. Vestir a camisa do Corinthians é um peso muito grande, mas é muito gostoso também. O Corinthians tem sabido colocar as pessoas certas nos lugares certos para continuar sendo um dos melhores do mundo", analisou a jogadora.

Mentalidade vencedora

Para Gabi Zanotti, uma das mais experientes do elenco, a grande diferença do Corinthians em relação aos concorrentes está na mentalidade e no trabalho diário que é feito no clube. "Acho que a nossa mentalidade e o nosso comportamento no dia a dia porque não é na competição que a gente ganha, é no dia a dia de treinos. O quanto a gente compete nos treinos acaba elevando o nível da nossa companheira", acredita.

A atacante Vic Albuquerque faz coro com Gabi Zanotti. "Nossa mentalidade e nossa vontade de vencer são únicas e exclusivas. Acredito que nós temos isso enraizado na nossa veia. Então, se a gente não perder isso, o Corinthians vai ser campeão muitas vezes ainda".

Só neste ano, o Corinthians tem a chance ainda de ser campeão mais duas vezes. Com dois títulos já conquistados, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, o Timão ainda vai atrás da Copa Libertadores da América e do Campeonato Paulista em 2024.