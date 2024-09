Pedro Queiroz e Priscila Stevaux são campeões brasileiros

"Tive uma boa largada, mas fui ultrapassado na sequência. Porém, não desisti e consegui recuperar no fim. Fui no limite do meu corpo e consegui vencer. É um título que significa muito. Este ano não estava sendo bom. Eu estava na luta da vaga olímpica, mas acabei perdendo ela no mundial. Agora consegui dar essa volta por cima. Vou atrás da vaga para Los Angeles-2028", comentou Pedro Queiroz.

Embate olímpico

Já entre as mulheres, uma disputa entre duas atletas olímpicas ditou a final feminina. Diferentemente do formato masculino, as mulheres competiram três baterias com as mesmas atletas para definir a campeã nacional. As duas primeiras tiveram a vitória de Paola Reis, que recentemente esteve presente nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na última prova, no entanto, Paola acabou caindo na última disputa e chegou na quinta colocação.

O título, então, ficou com Priscila Stevaux, que venceu a última etapa além de ter ficado em segundo lugar nas duas primeiras. A campeã já representou o Brasil em duas edições de Jogos Olímpicos do BMX Racing, na Rio-2016 e em Tóquio-2020. Por fim Maitê Barreto fechou o pódio na terceira colocação

"Tem sido uma luta, eu sou a atleta mais velha da seleção brasileira e tem sido uma briga para me manter aqui. Temos uma disputa de grande nível na categoria, e foi uma competição bem parelha com a Paola. Estou muito contente pois essa conquista é uma recompensa de todo o esforço que eu tive para estar aqui", completou Priscila Stevau.