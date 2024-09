NJ/NY Gotham, de Bruninha, vence e se classifica na NWSL

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

AGENDA E TABELA

Com o resultado, o NJ/NY Gotham fica na cola do Washington Spirit, tendo 43 pontos em 21 jogos. O próximo compromisso da equipe será contra o Kansas City, pela NWSL, no próximo sábado (28), às 14h. O duelo definirá quem fica com a 3ª colocação, ou quem sabe até a 2ª, na 22ª rodada, isso porque o KC Current está em 4º, com 42 pontos.

Enquanto isso, do lado perdedor, o Utah Royals sofreu a terceira derrota consecutiva no campeonato e continua a amargar a lanterna da NWSL, com apenas 15 pontos. Por fim, a equipe enfrentará o Racing Louisville no próximo sábado (28), às 20h, em partida válida pela NWSL