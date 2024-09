Marcella Piovesan fica em 14º no Mundial Júnior na Espanha

A brasileira Marcella Piovesan fez boa participação neste domingo (22), na disputa do grupo B da categoria até 64kg feminino do Campeonato Mundial Sub-20 de levantamento de peso, em León, na Espanha. Ela ficou em quarto lugar na chave, levantando 85kg no arranco e 108kg no arremesso, com total de 193kg. Na soma geral, entretanto, ele terminou em 14° lugar.

+SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP A brasileira começou bem a prova do arranco. Conseguiu levantar sem sustos a barra com 85kg - maior peso de entrada entre as competidoras do grupo B. Porém, nas duas tentativas seguintes, acabou falhando ao buscar os 90kg, o que a afastou, posteriormente, da briga pelo primeiro lugar no grupo. No arremesso, Marcella acertou as três tentativas, com 102kg, 105kg e 108kg, e só apresentou dificuldades na execução do terceiro movimento. Desta forma, ficou em terceiro lugar neste exercício, atrás apenas da sueca Tilde Muhrman e da turca Yezda Akar, que cumpriram cargas com dois e um quilo a mais, respectivamente.