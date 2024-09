Ludmila marca seu primeiro gol pelo Chicago Red Stars

A atacante brasileira Ludmila marcou na noite deste sábado seu primeiro gol com a camisa do Chicago Red Stars, time que começou a defender depois de disputar os Jogos Olímpicos pela seleção brasileira. A jogadora de 29 anos balançou a rede ao marcar na vitória de 1 a 0 diante do San Diego Wave. Com o resultado, sua equipe chega a 29 pontos, ultrapassa o Portland Thorns e assume a sexta colocação da NWSL, a liga profissional dos Estados Unidos.

O gol de Ludmila foi marcado aos 12 minutos do primeiro tempo. A jogadora completou de cabeça um cruzamento de Hannah Anderson sem dar chances para a goleira Sheridan.