Heroína do Corinthians não lembra de gol por causa da mãe

Carol Nogueira foi uma das estrelas da final contra o São Paulo, que deu ao Corinthians o sexto título de sua história no Campeonato Brasileiro de futebol feminino. A jogadora de 31 anos marcou o segundo gol da vitória de 2 a 0. Ela arrancou do campo de defesa em altíssima velocidade, não deixou com que as zagueiras adversárias a alcançassem e ainda tocou com categoria na saída da goleira Carlinha. Apesar do belo lance, a atacante não lembrava do que tinha feito assim que passou pela zona mista. Tudo por conta da presença da mãe dela, que pela primeira vez foi assisti-la no estádio.

+SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP "Na hora que eu fiz o gol ali, que eu caí em si, a única pessoa que eu vi na minha frente foi minha mãe porque foi a primeira vez que ela veio me ver jogar. Então, passou um filme na minha cabeça de tudo que eu vivi, tudo que eu esperava. Porque a gente sonha em ter a família sempre perto e foi a primeira vez que eles estavam aqui. Então ,foi um misto de sentimentos. Eu ainda tenho que assimilar. Lembrar um pouquinho de como aconteceu, o que aconteceu, porque se eu falar que eu lembro eu não lembro, mas estou muito feliz. Foi um dia muito importante pra mim espero que venham outros mais", afirmou a jogadora, que só sabe como foi o gol porque contaram para ela. "Eu não lembro, mas a menina comentou que a Zanotti deu um passe, mas assim, a trajetória até o gol está vaga. Eu não lembro. Só lembro da minha mãe na arquibancada falando que me amava, que tava muito feliz de estar aqui e pelo gol, mas o contexto em si eu vou ter que assistir para poder lembrar", revelou Carol Nogueira.