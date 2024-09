Diego Mendes fica em 48º no Mundial de contrarrelógio

Teve brasileiro presente no Mundial de ciclismo estrada no contrarrelógio em Zurich, na Suíça. único representante do país, Diego Mendes competiu neste domingo (22) e completou o percurso de 46,1 km em 1h03min11s e ficou na 48ª colocação.

Diego Mendes foi o único ciclista brasileiro presente na competição. Além disso, entre os 59 competidores, apenas quatro eram sul-americanos. O colombiano Walter Vargas foi quem teve o melhor desempenho entre eles, com a 18ª posição (55min57s). Em seguida, veio o chileno Carlos Oyarzún, que ficou em 34º (58min26s). Diego Mendes ficou em terceiro nesta comparação, seguido pelo paraguaio Francisco Riveiros que foi o 55º (1h10min07s). Os vencedores O belga Remco Evenepoel foi o grande vencedor do Mundial de ciclismo estrada de contrarrelógio em Zurich. O clicista da Bélgica anotou o tempo de 53min01s, cerca de seis segundos à frente do segundo colocado, o italiano Filippo Ganna. Por fim, outro ciclista da Itália completou o pódio na prova: Edoardo Affini, que anotou o tempo de 53min56s.