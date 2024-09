Críticas quase fizeram Rebeca Andrade se aposentar após Paris

Logo após conquistar o título brasileiro das barras assimétricas, Rebeca Andrade fez uma publicação em sua rede social contando um drama vivido no início deste ano. O impacto das críticas foi tamanho que quase fizeram a maior atleta olímpica da história do Brasil desistir da carreira após os Jogos de Paris.

"No dia 16/03/ 2024, em um momento de tristeza e mágoa, eu escrevi uma carta de despedida para a ginástica no notas do meu celular. Eu tinha certeza que esse seria o meu último ciclo olímpico, tudo terminaria depois de Paris e nessa carta eu estava falando comigo mesma, colocando pra fora coisas que pessoas me disseram e que me machucaram, mesmo eu sabendo quem eu sou", revelou Rebeca no início do post. "Por causa de uma frase, falaram que o sucesso subiu a minha cabeça. Por causa de uma proposta, fui chamada de ingrata e egoísta. Por causa de uma palavra tirada de contexto em uma entrevista, zombaram de mim e disseram que eu estava no país errado e, essas coisas doeram em mim, principalmente por saber que eu não sou assim, as pessoas que olharam pra mim por um ângulo errado", diz em outro trecho. Confira a íntegra abaixo.