Corinthians bate São Paulo e ganha Brasileiro pela sexta vez

Não tem para ninguém no futebol feminino nacional. Pela oitava vez seguida, o Corinthians disputou a final e ganhou seu sexto título de campeão brasileiro, o quinto consecutivo. A decisão deste domingo foi quase uma formalidade. As Brabas colocaram as duas mãos na taça ao ganhar do São Paulo por 3 a 1 no primeiro jogo da decisão do Brasileirão no Morumbis. Na Neo Química Arena, com o apoio de mais de 40 mil torcedores, foi vez de levantar o troféu com um vitória por 2 a 0 com gols de Jaqueline e Carol Nogueira.

Rafael Ribeiro/CBF A trajetória de sucesso do Corinthians no futebol feminino começou em 2016, quando a equipe foi reativada. Em 2017, o Timão chegou à sua primeira decisão de Campeonato Brasileiro, mas perdeu para o Santos. No ano seguinte, veio a primeira conquista com uma vitória em cima do Rio Preto na final. Em 2019, quando perdeu o título para a Ferroviária, foi a última vez que o Timão não foi campeão. Em 2020, 2021, 2022, 2023 e agora 2024, o destino da taça foi as prateleiras da sala de troféus corintiana. O jogo Apesar da enorme vantagem conseguida com os 3 a 1 do primeiro jogo, o Corinthians não quis saber de esperar o adversário. Empurrado pela torcida, o Timão foi para cima do São Paulo. Com a qualidade do elenco que começou o jogo com quatro medalhistas de prata de Paris-2024, Yasmin, Yaya, Duda Sampaio e Gabi Portilho, a equipe teve domínio territorial ao longo de todo o primeiro tempo, mas suas principais chances foram todas de fora da área.