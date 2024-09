X-Games Chiba tira principais estrelas do Mundial de park

Já a japonesa Konona Hiraki, a mais jovem medalhista de Paris-2024 ao subir ao pódio com 12 anos e 342 dias, que é atual campeã mundial de park feminino, não está em nenhuma das duas competições. O atual campeão do masculino, o americano Gavin Bottger, décimo na Olimpíada, preferiu não defender seu título para também disputar o X-Games Chiba.

Dos países tradicionais, Brasil é o único com força máxima

Ao que parece, dos países mais tradicionais do skate, o Brasil foi o único a mandar força máxima para o Mundial de park. Certamente tem a ver com o apoio dos atletas ao reconhecimento da Confederação Brasileira de Skate (CBSk) como representante do país perante à World Skate.

Dos oito finalistas masculinos de Paris-2024, só não estão em Chiba os brasileiros Augusto Akio, Pedro Barros e Luigi Cini, além do australiano Keefer Wilson. Os quatro estão no Mundial de park. Já das oito mulheres que disputaram a final dos Jogos Olímpicos, Dora Varella, a espanhola Naia Laso e a japonesa Hinano Kusaki estão no Mundial, que, entretanto, não conta com nenhuma das atletas que foram ao pódio.

Nível alto no X-Games

Além das medalhistas Arisa Trew e Sky Brown, a disputa feminina do park no X-Games Chiba conta com a participação da finlandesa Heili Sirvio e da americana Bryce Wettstein, que terminaram, respectivamente, em quinto e em sexto em Paris-2024. A japonesa Sakura Yosozumi (décima nos Jogos Olímpicos), a australiana Rubi Trew (11ª) e as americanas Ruby Lilley (13ª) e Minna Stess (19ª), completam o time olímpico que preferiu não disputar o Mundial para ir ao Japão.