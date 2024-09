X-Games Chiba: Gui Khury fica em 11º no park masculino

Por incrível que pareça, ao mesmo tempo em que acontece o Mundial de skate park na Itália, começou nesta madrugada o X-Games Chiba. A competição, que acontece no Japão, esvaziou a disputa em solo italiano, com a presença de quatro dos oito finalistas dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Entretanto, os três brasileiros que brigaram por medalha na França, Augusto Akio, Pedro Barros e Luigi Cini, preferiram ir ao Mundial. Com isso, o único representante do país foi Gui Khury, cuja especialidade é o vert, que ficou em 11º lugar.

Para se ter uma ideia da força da competição de park masculino no X-Games Chiba, disputaram a prova o bicampeão olímpico Keegan Palmer, da Austrália, e o americano Tom Schaar, prata em Paris-2024, além de Tate Carew, também dos Estados Unidos, e Alex Sorgente, da Itália, que terminaram em quinto e sexto, respectivamente, na final olímpica. O campeão mundial de 2023, o americano Gavin Bottger, que terminou em décimo nos Jogos Olímpicos e ficou fora da final, também preferiu ir para o Japão ao invés de defender seu título na Itália.