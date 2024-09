Osasco domina Pinheiros e ordem de semis do Paulista é definida

Osasco venceu o Pinheiros em casa, no Ginásio José Liberatti, e assumiu a vice-liderança da primeira fase do Campeonato Paulista de vôlei feminino. O jogo terminou em 3 sets a 0, com parciais de 25/16, .25/15 e 25/15. Desse modo, a ordem dos confrontos de semifinais foi definido, com o Vôlei Bauru enfrentando o Pinheiros, enquanto o Osasco encara o Barueri. Bauru e Osasco, com as melhores campanhas, decidem jogo de volta em casa.

O Pinheiros chegou ao último jogo da primeira fase com adversário nos playoffs definido. O time da capital já sabia que encararia o Bauru, dono da melhor campanha do campeonato. Já o Osasco chegou em busca da segunda posição, para ter o mando de quadra do jogo de volta no mata-mata. O time de Luizomar começou o jogo impondo ritmo na quadra. Desse modo, a levantadora Giovana conseguiu dar jogo para seu time, soube aproveitar os erros do Pinheiros, assim fechando jogo com 25/16, 25/15 e 25/15.

E BLUESKY

Com o resultado de positivo, as comandadas por Luizomar se garantiram na segunda posição geral da primeira fase do Campeonato Paulista. Assim, Osasco vai para a semifinal jogar contra o Barueri, mas decide o jogo de volta na sua casa, no Ginásio José Liberatti.